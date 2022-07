Wie es für die Aschersleben Tigers in den Playoffs weitergeht

Die Aschersleben Tigers haben in der 1. Regionalliga Nord die Playoffs erreicht und genießen im Halbfinale bestenfalls zweimal Heimrecht.

Aschersleben/MZ - Die Aschersleben Tigers haben in der 1. Regionalliga Basketball mit einem 109:68 nicht nur zum zweiten Mal innerhalb von vier Tagen die magische Punktegrenze von 100 durchbrochen, sondern am Samstag auch Platz zwei und damit zweimal des Heimrecht für das Halbfinale die Playoffs gesichert. Während das Glück erneut aufseiten der Hausherren lag, reisten die TSG Bergedorf Stargazers mit einer Pechsträhne an. Nicht nur, dass die Hamburger von personellen Ausfällen, auch Coach Björn Fock musste passen, gebeutelt waren.