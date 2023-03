Drohndorfs Jugendwart hat drei Mitglieder an Einsatzabteilungen übergeben. Trotzdem wächst seine Truppe. Was sein Team für den kleinen Ort leistet.

Drohndorf/MZ - Wenn eine Jugendfeuerwehr von Jahr zu Jahr wächst, dann müssen die Betreuer alles richtig gemacht haben. Die Jugendfeuerwehr in Drohndorf hat 2022 zwei Mitglieder an die Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr abgegeben und eins an die einer anderen Feuerwehr. 21 Mitglieder zählt sie heute. Dass die Zahl der Mädchen überwiegt, ist etwas Besonderes. Elf Mädchen und zehn Jungs sind zum Stichtag 31. Dezember Mitglied in der Jugendfeuerwehr, berichtet Jugendwart Kevin Bierstedt in der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr.