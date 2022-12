Wie eine junge Frau dem Nachterstedter Jugendklub zu neuem Leben verhalf

Nachterstedt/MZ - Die vierjährige Anneliese hat einen Löffel voller Zuckerguss in der Hand. „Du musst es so runterlaufen lassen, dann sieht es so aus, als hätte es geschneit“, sagt Sindy Krause, die gerade mit den Kindern kleine Hexenhäuschen baut. Aus Keksen. Denn der ganze Raum hinter dem Dorfgemeinschaftshaus von Nachterstedt hat sich in eine Zuckerbäckerei verwandelt, in der die Kinder des Ortes kräftig mitmischen dürfen. Hat der Jugendklub von Nachterstedt doch seine Pforten nach langer Zeit wieder öffnen können.