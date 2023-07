Auch Mario Heckers Sohn Maximilian ist bereits als Steinmetz tätig. Hier arbeitet er an einem der Sandsteinfenstergewände für ein Sanierungsprojekt der AGW in der Hohen Straße.

Aschersleben/MZ - Bis vor kurzem noch ist Mario Hecker davon ausgegangen, dass er mit seinem Betrieb in der Heinrichstraße 59 Steinmetztradition seit 1886 weiterführt. So steht es auch über dem Eingang. Recherchen von Ulrike Preden haben jetzt aber ergeben: Das Steinmetzhandwerk an dieser Stelle ist noch älter. Eine Anzeige in einem Ascherslebener Adressbuch weist die Existenz des Unternehmens seit 1875 aus. „Das heißt, dass wir in zwei Jahren eine 150-Jahr-Feier mit ordentlich Rambazamba machen können“, sagt der heutige Firmeninhaber, und in den Augen blitzt der Schalk auf.