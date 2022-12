Wie ein Nachterstedter Sekundarschüler für sein Engagement geehrt wird

Nachterstedt/MZ - Perfekter könnte die Berufswahl gar nicht sein. „Ich will Erzieher im Kindergarten werden“, sagt Vincent Noah Ihlo. Er spiele gern mit seinem kleinen Bruder und den Cousins, liebe Fußball und Musik, schließlich sei er auch Schlagzeuger in der Schulband, zählt der 15-Jährige auf. Und im Moment absolviert der Sekundarschüler sogar ein Praktikum bei den „Buschzwergen“, den Knirpsen in der Hoymer Kindertagesstätte. „Ich komme sehr gut mit Kindern klar, wir können zusammen lachen und zusammen spielen“, sagt der junge Mann, der durch eine Berufsmesse auf seinen Traumjob aufmerksam wurde.