Westdorf hat den Osterstart eine Woche vorgezogen und auch an weiteren Sonntagen soll etwas im Ort los sein.

Wie ein Kreativmarkt in Westdorf schon vorfristig für Osterstimmung sorgt

In und um den Pferdestall lädt der Heimatverein Westdorf zu einem Kreativmarkt. Solche Sonntagsveranstaltungen sollen den Ort beleben.

Westdorf/MZ - Jahrzehntelang war das Osterfeuer für die Westdorfer der Startschuss für das lange Feiertagswochenende im Frühling. Dieses Jahr kam der Osterhase ausnahmsweise sogar schon am Wochenende davor. Der Heimatverein lud vergangenen Sonntag zum Ostermarkt in den Alten Pferdestall. „Die Idee zum Ostermarkt als kleine Veranstaltung davor hatten wir schon länger“, erzählt Mitorganisatorin Lea Heider vom Heimatverein Westdorf. „Es ist schön, dass es jetzt auch mit der Umsetzung so gut geklappt hat.“