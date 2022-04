Wie ein italienisches Gedicht Schüler in Aschersleben kreativ werden lässt

Der italienische Performance-Poet und Poetry-Slam Weltmeister Giuliano Carlo De Santis ist zu Gast in den Werkstätten für Kunst und Wissenschaft.

Aschersleben/MZ - Giuliano Carlo De Santis - der den Künstlernamen Giuliano Logos trägt - redet mit Armen, Händen, dem ganzen Gesicht und mit einer Leidenschaft, die für Italiener so typisch ist. Der junge Mann mit Brille, Bart und langem schwarzen Haar trägt ausdrucksstark ein selbstgeschriebenes Gedicht vor, das zum Reisen, zum Kennenlernen der Welt animieren soll, und ist damit Teil einer ganz besonderen Aktion: „In unseren Projektwochen“, sagt Jörg Blencke, Leiter der Ascherslebener Werkstätten für Kunst und Wissenschaft, „führen wir immer einen italienischen und einen deutschen Autor zusammen.“ Beide würden an den Geschichten des jeweils anderen weiterarbeiten. Genauso wie die Kinder, die in dieses Projekt mit einbezogen sind.