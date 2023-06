Felix Paulin hat das frühere Sportlerheim in Groß Schierstedt auf dem Gelände des Kali-Schachtes gekauft. So soll die Rückseite später aussehen.

Groß Schierstedt/MZ - Wer aus Groß Schierstedt in Richtung Klein Schierstedt fährt, muss an dem früheren Schachtgelände vorbei. Das letzte Haus direkt an der Straße kennen viele noch als Gaststätte, als Sportlerheim. Seit 2001 sind die Türen zu. Bäume wuchsen in den Dachrinnen. An zehn Stellen regnete es durch. Das Holz faulte. Doch die Stadt Aschersleben, der das Gelände gehört, hatte Glück. Felix Paulin hatte sich in das Haus verliebt.