Wie die Verkehrswacht Aschersleben den Ausfall nach dem Lockdown schließt

Die Kinder der Grundschule Montessori gehören zu den ersten, die wieder an den Trainings der Verkehrswacht teilnehmen konnten.

Aschersleben - Warum ist ein Fahrradhelm wichtig? Und wer hat an einer Kreuzung Vorfahrt? Darf ich eigentlich auf dem Fußweg fahren? Und warum sollte man beim Radfahrern lieber keine Kopfhörer am Ohr haben? Wenn Kinder beginnen, als Radfahrer aktiv am Straßenverkehr teilzunehmen, müssen einige Kenntnisse vorhanden sein. Denn manchmal geht es auf den Straßen, Geh- und Fahrradwegen ganz schön harsch zu.