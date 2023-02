Aschersleben ist der Zielort der Sternfahrten beim diesjährigen Salzland-Radeltag. Was die Teilnehmer aus dem gesamten Kreisgebiet am 7. Mai erwartet.

Aschersleben/MZ - So weit in den Süden geradelt wurde noch nie – zumindest nicht beim Salzland-Radeltag. Denn Zielort und damit Gastgeber der achten Auflage ist die Stadt Aschersleben. Drahtesel-Freunde aus dem gesamten Kreisgebiet sind eingeladen, sich am 7. Mai in den Sattel zu schwingen und im Ascherslebener Bestehornpark zusammenzukommen.