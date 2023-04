Wie die Ascherslebener Radfahrinitiative in die neue Saison gestartet ist

Vom Kreisverkehr an der Magdeburger Straße aus startet die Radfahrinitiative ihre Tour um den Concordiasee.

Aschersleben/MZ - Es ist kalt und windig am Sonntagvormittag, als sich eine kleine Gruppe Radfahrer am Kreisverkehr der Magdeburger Straße in Aschersleben trifft. „Wenigstens soll es nicht regnen“, sieht einer der Freizeitsportler das Positive und zieht sich ein Paar Handschuhe über.