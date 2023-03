Warum es den langen Einkaufsdonnerstag vorerst nicht mehr geben wird und mit welchen neuen Aktionen die Kaufmannsgilde Schwung in die Stadt bringen möchte.

Wie die Ascherslebener Kaufmannsgilde auch ohne langen Donnerstag die Innenstadt beleben will

Den langen Einkaufsdonnerstag wird es in Aschersleben vorerst nicht wieder geben.

Aschersleben/MZ - Eine Stuntshow in der Breiten Straße, nostalgisches Karussellvergnügen auf dem Holzmarkt und edle Weine in den Geschäften. Mit diesem Programm lockte die Premiere des langen Einkaufsdonnerstags im Herbst vergangenen Jahres Kunden in die Innenstadt.