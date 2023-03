Aschersleben/MZ - Was da genau passiert war in der zweiten Halbzeit und vor allem in den Schlusssekunden im Heimspiel am Freitagabend im Ascherslebener Ascaneum, das konnte sich Co-Trainer Martin Wartmann auch am Tag danach noch kaum erklären.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.