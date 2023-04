Nach dem Sieg gegen Rotation Aschersleben ist Drohndorf-Mehringen auf Tuchfühlung zur Spitze. Warum der Trainer trotzdem höchstens träumen will.

Drohndorf/MZ - Die Spitze in der Salzlandliga ist zusammengerückt. Während sich der Tabellenzweite BSC Biendorf und Spitzenreiter Einheit vor über 400 Zuschauern im Bernburger Derby mit 2:2 (2:0) trennten, machte der FSV Drohndorf/Mehringen gegen Rotation Aschersleben seine Hausaufgaben: 1:0 hieß es in diesem anderen Derby am Ende für den FSV. Drohndorf-Mehringen liegt damit bei noch sieben ausstehenden Spielen bei einem Spiel weniger nur noch drei Punkte hinter Einheit – und zwei hinter Biendorf, die genauso viele Spiele absolviert haben wie der FSV.