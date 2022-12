Wie der Ascherslebener Bahnhof von Sofortprogramm profitiert

Die Deutsche Bahn investiert gemeinsam mit dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr rund 1,9 Millionen in 50 Bahnhöfe in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Auch Aschersleben gehört dazu.

Aschersleben/MZ/kwu - Die Deutsche Bahn (DB) investiert gemeinsam mit dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr rund 1,9 Millionen in 50 Bahnhöfe in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Auch der Bahnhof in Aschersleben profitiert nach Angaben der DB von dem Sofortprogramm. Dort wird im Rahmen dieses Programms das Blindenleitsystem modernisiert, um vor allem sehbehinderten Menschen das Reisen zu vereinfachen, informiert eine DB-Sprecherin. Laut Pressemitteilung bedeutet das im Detail, dass taktile Leitstreifen in die Bahnsteige eingebaut, Stufenkanten kontrastreich markiert oder taktile Handlaufschilder an Treppengeländer montiert werden.