Wenn die Feuerwehr in Wilsleben 2025 ein neues Löschfahrzeug bekommt, ist am Gerätehaus, hier ein Bild von 2018, eine Erweiterung nötig.

Wilsleben/MZ - Die Löschwasserversorgung in Wilsleben wird noch in diesem Jahr verbessert. Die aufgrund des mangelnden Wasserdrucks im Ort notwendige Zisterne kann jetzt in Auftrag gegeben werden. Das hatte Ordnungsamtsleiter Christian Grossy bereits in der jüngsten Ordnungsausschusssitzung nach Bewilligung des Fördermittelantrages der Stadt Aschersleben gesagt. Die Zisterne soll in der Seelandstraße unterirdisch im Bereich der Mauer am Kirchengrundstück gesetzt werden.