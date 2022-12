Wie das Landespolizeiorchester in Aschersleben das Publikum begeistert

Nach zwei Jahren Pause veranstaltet die Fachhochschule Polizei wieder ihr traditionelles Benefizkonzert. Für welchen guten Zweck in diesem Jahr Spenden gesammelt werden.

Aschersleben/MZ - Von „Oh du Fröhliche“ und „Aschenbrödel“ bis „Merry Christmas Everyone“ ist wirklich für jeden etwas dabei, der am Dienstagabend das Benefizkonzert, veranstaltet von der Fachhochschule Polizei im Bestehornhaus, in Aschersleben besucht. Das Landespolizeiorchester entlässt die Besucher mit stimmungsvoller Musik und auflockernder Moderation in die bevorstehende Weihnachtszeit. Die Musiker sind allesamt aus Magdeburg angereist, um unter der Leitung des Polizeihauptkommissars Uwe Streit die Vorweihnachtszeit mit Trompeten und Posaunenklang einzuläuten.