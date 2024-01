Künftige Erzieher machen aus den Fenstern ihrer Schule am Dr.-Wilhelm-Külz-Platz in Aschersleben einen echten Hingucker.

Die Villa am Dr.-Wilhelm-Külz-Platz in Aschersleben ist nun auch im Dunklen eine Augenweide.

Aschersleben/MZ - Manch einer bleibt in diesen Tagen staunend stehen vor der Fachschule für Sozialpädagogik am Külzplatz in Aschersleben. Jedes der hohen Fenster an der prächtigen Villa ist mit Märchenmotiven geschmückt und farbig hinterleuchtet.