Zum Beginn des neuen Schuljahres hat das Gymnasium Stephaneum zum ersten Mal eine Vollversammlung in der Ascherslebener Stephanikirche abgehalten. Könnte daraus eine neue Tradition werden?

Volles Haus in der Stephanikirche

700 Teilnehmer sorgen für volles Haus: Das Stephaneum hat in der Stephanikirche eine Vollversammlung abgehalten.

Aschersleben/MZ - Wenn sich die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zu ihrer Vollversammlung in ihrem Hauptquartier in New York treffen, dann schaut die ganze Welt zu. Zum Schuljahresbeginn hat auch das Gymnasium Stephaneum zur Vollversammlung für alle Schüler und Lehrer eingeladen. Zwar mit weniger globaler Beachtung als bei der UN, dafür mit positiver Resonanz aus den Reihen der Teilnehmer, kann Axel Wieczorek, stellvertretender Schulleiter, berichten.