Wie bei der Ascherslebener Feuerwehr alles am Laufen gehalten wird

Ein Blick ins Feuerwehrdepot an der Magdeburger Straße. Hier alles am Laufen zu halten, erfordert viel Aufwand.

Aschersleben/MZ - Eine vertikal angebrachte Stange, wie man sie aus Filmen kennt und an der die Feuerwehrleute blitzschnell hinabrutschen, um an ihre Spinde zu kommen – die sucht man im Ascherslebener Feuerwehrdepot an der Magdeburger Straße vergebens. „So etwas brauchen wir hier nicht, weil wir eine freiwillige Wehr sind und die Kameraden in der Regel von zu Hause kommen“, erklärt Gerätewart Hartmut Beck. „Wir haben nur eine Treppe“, sagt er. Die Spinde, in denen die Einsatzkleidung hängt, befinden sich gleich im Erdgeschoss, sind also für die heraneilenden Feuerwehrleute schnell zu erreichen.