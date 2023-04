Die Mitglieder des Tanzsportvereins Blau-Gold in Aschersleben sehen ihr Hobby als Ausgleich und Spaß. Neue Mitstreiter sind herzlich willkommen.

Aschersleben/MZ - Die Mittwochabende sind Simone und Thomas Nause heilig. Da haben sie nichts anderes vor, als tanzen zu gehen. Mitten in der Woche? Klar, immer mittwochs ab 19.30 Uhr trainieren sie und andere Paare in der Sporthalle der Kastanienschule in Aschersleben Standard- und Lateinamerikanische Tänze.