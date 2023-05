Eine Bewohnerin konnte am Pfingstmontagabend in Aschersleben aus ihrer verrauchten Wohnung gerettet werden.

Aschersleben/MZ/fge - Angebranntes Essen hat einer Ascherslebenerin am Abend des Pfingstmontags das Leben gerettet. Am Abend gegen 19.30 schlugen die Rauchmelder in einer Wohnung in der Ascherslebener Wilhelm-Bestel-Straße an, woraufhin Einwohner des Hauses sofort über den Notruf die Feuerwehr alarmierten, mit dem Hinweis, dass sich eine Person in der Wohnung befinde.