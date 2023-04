Aschersleben/MZ - Der Friedhof an der Schmidtmannstraße in Aschersleben hat grünen Zuwachs bekommen. Ausgerechnet am Tag des Baumes konnten Mitarbeiter des Bauwirtschaftshofes sieben schon recht stattliche Schnurbäume in die Erde setzen.

