Beim Vorlesewettbewerb für Grundschüler sind in dieser Woche acht Kinder aus dem Salzlandkreis an den Start gegangen. Wer am Ende das Rennen gemacht hat.

Die Krone für den Lesekönig liegt in der Bibliothek in Aschersleben bereit.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Im Lesesaal der Kreisbibliothek in Aschersleben ist es am Mittwochnachmittag für ein paar Minuten ganz still. Deutlich kann man das Ticken der Uhr am hinteren Ende des Raumes hören. Und das, obwohl etliche Kinder mit ihren Familien auf den Stühlen Platz genommen haben.