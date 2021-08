Westdorfer sind fit wie ein Feuerwehrschuh

Westdorf/Aschersleben/MZ - „Ich bin schwer beeindruckt, toller Tagessieger“, sagte Hauptbrandmeister und mehrmaliger Weltmeister im Feuerwehrsport Jörg Färber nach dem Wettbewerb.

Das war der Moment, in dem Marcus Brune von der Freiwilligen Feuerwehr Westdorf noch die Puste fehlte. Gerade hatten er und drei weitere Mitstreiter den Tagessieg geholt bei der MDR-Sommeraktion „Fit wie die Feuerwehr“. Dabei treten jeweils zwei etwa gleich große freiwillige Wehren in einem Parcours gegeneinander an. Der Westdorfer Kontrahent Ihlewitz war mit 4:45 Minuten ein wenig langsamer als die Männer und Frauen aus dem Einetal, die die Strecke mit anspruchsvollen Feuerwehraufgaben in 4:14 Minuten bewältigten. Gut vier Minuten, von denen Marcus Brune später sagte: „Ich habe noch nie sowas Anstrengendes gemacht.“

So schnell wie möglich die Ausrüstung anziehen

An der ersten Station galt es, die Feuerwehrausrüstung - also Stiefel, Jacke, Hose, Helm, Handschuhe und Atemschutzflaschen - so schnell wie möglich anzuziehen. Danach ging es über eine bestimmte Strecke mit schweren Schlauchkörben bzw. zwei jeweils 20 Kilo schweren Kanistern. Gemeinsam galt es anschließend, ein vier Tonnen schweres Fahrzeug 25 Meter weit zu ziehen.

Anschließend teilte sich die Gruppe auf, um nacheinander weitere Aufgaben zu lösen: Zwei Kameraden hatten einen 100-Kilo-Traktorreifen über eine Strecke zu bugsieren, ein weiterer zog eine 80 Kilo schwere Puppe über eine bestimmte Distanz und musste anschließend eine mit Ketten verschlossene Tür mittels Trennschere öffnen und so den Weg frei machen für eine Feuerwehrkameradin, die einen zielgenauen Löschangriff zu absolvieren hatte. Eine schweißtreibende, kräftezehrende Angelegenheit, die die Feuerwehrleute aus Gräfenhainichen bisher am schnellsten gemeistert haben. Der bisherige Rekord liegt bei 3:34 Minuten, der allen Beteiligten größten Respekt abringt. Dem Sieger winkt am Wochenende, wenn die Aktion beendet ist und insgesamt 20 Wehren gegeneinander angetreten sind, eine Prämie von 5.000 Euro.

„Eine gute Erfahrung und ein cooles Gefühl“

Die werden die Westdorfer nicht mit nach Hause nehmen, dafür „eine gute Erfahrung und ein cooles Gefühl“, so Marcus Brune. Nach dem Corona-Lockdown sei der Wettbewerb die erste Gelegenheit gewesen, „endlich mal wieder ein bissen Teamgeist zu fühlen“, fasst er zusammen.

Die Westdorfer gehörten zu etwa 200 Bewerbern, die sich am Wettbewerb beteiligen wollten. „Wir hatten die Sache schon abgeschrieben“, dann kam doch noch die Mitteilung, dass die kleine Wehr dabei ist und gegen Ihlewitz antreten soll. Der Aufwand zuvor sei schon recht erheblich gewesen, denn gezeigt wurde nicht nur der Wettbewerb selbst.

Video zur Vorstellung gedreht

Das Fernsehteam drehte vorab einen kleinen Film über beide Wehren, in dem sie sich vorstellen konnten. Das gibt den Wehren die Möglichkeit, auch über ihre Sorgen zu sprechen und Werbung für ihr wichtiges Ehrenamt zu machen. Die Dreharbeiten seien schon aufregend gewesen, wenngleich die Westdorfer in Sachen Medienpräsenz schon erfahren sind. Für die Sendung „Unser Dorf hat Wochenende“ ist vor zwei Jahren schon einmal hier gedreht worden, „und deshalb wussten wir schon, wie es sich anfühlt, vor einer Kamera zu sprechen“, sagt Brune, der trotzdem froh war, dass nicht live übertragen, sondern aufgezeichnet wurde. „Deshalb konnten wir neu ansetzen, wenn es nicht auf Anhieb geklappt hat.“

Beim Wettbewerb in dieser Woche war es anders, da half aber wahrscheinlich das Adrenalin, das jeden einzelnen Teilnehmer überflutete. Brune und seine Feuerwehrkollegen sind nicht nur froh, mitgemacht zu haben, sondern sind auch stolz auf die durchweg positiven Rückmeldungen in den sozialen Netzwerken.