Westdorfer putzen ihre Kirche für das Krippenspiel

Westdorf/MZ - Es staubt. Und zwar gewaltig. In der kleinen Westdorfer Kirche rücken Vertreter von Heimatverein, Feuerwehr und Chor – insgesamt zwölf Männer und Frauen – am Sonnabend Schmutz und Spinnweben zu Leibe. Sie sind mit Besen, Schaufel, Staubsauger, Leitern, Eimern und Lappen am Werk und stellen schnell fest: Es sammelt sich was an, wenn ein Gebäude – wie in diesem Fall – jahrelang nicht genutzt wird.