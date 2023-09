Rund 400 Kinder und Jugendliche beteiligen sich am Kreissportfest der Feuerwehren des Salzlandkreises. Wer am Ende das Rennen gemacht hat.

Westdorf/Bernburg/MZ - Riesenjubel bei den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr Westdorf. Konnten sie beim Kreissportfest der Kinder- und Jugendfeuerwehren im Salzlandkreis am Samstagvormittag auf dem Gelände der Feuerwehr Bernburg doch einen Sieg einheimsen. So konnten sie in der Kategorie „Löschangriff Nass“ der Zehn- bis 14-Jährigen auf das Siegerpodest steigen.