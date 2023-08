Die Gaspreise liegen in Aschersleben derzeit relativ hoch. Können Kunden in Zukunft mit Senkungen rechnen?

Aschersleben/MZ - Es ist noch Sommer, doch manch einer hat an kalten Regentagen die Heizung bereits an. So taucht die Frage auf, was das Heizen ab Herbst kosten wird. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die zum Jahresende auslaufende Energiepreisbremse bis Ostern 2024 verlängern. Für viele Strom- und Gaskunden wird das ohne Auswirkungen bleiben, weil ihre Tarife bereits wieder unterhalb der Kappungsgrenzen liegen. Für Kunden der Stadtwerke Aschersleben möglicherweise schon.