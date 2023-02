Aschersleben/MZ - In einem kühlen, blauen Licht macht sich ein Mann an der Kette eines Fahrrades zu schaffen, schraubt, testet mit geschultem Handgriff die Pedale. Ein Experte, so viel ist dem Zuschauer klar, während er in einem weichen Kinosessel sitzt und die große Leinwand betrachtet.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.