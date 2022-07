Hendrik Duryn, der in der Fernsehserie „Der Lehrer“ die Hauptrolle spielte, hat in Sachsen mit einer Kampagne um Lehrernachwuchs geworben.

Aschersleben/Leipzig/MZ - Hendrik Duryn - im schwarzen Rollkragenpullover und mit Drei-Tage-Bart - hält eine kleine Pflanze in der Hand, die er gewissenhaft gießt. So, wie Kinder mit Wissen versorgt und bedachtsam großgezogen werden sollten. Denn auf dem Foto prangt in großen Lettern die Frage: Was machen Lehrer eigentlich?