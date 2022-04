Wer im Finale auf Aschersleben wartet

„Es hätte nur noch gefehlt, das Dach fliegt weg“, so David Grub. Der Fußballtrainer des SC Seeland war am Freitagabend einer der Zuschauer in der Sporthalle am Ascaneum. Dort setzten sich die Aschersleben Tigers mit 100:73 gegen den VfL Stade durch und zogen ins Finale der 1. Regionalliga gegen Vechta ein. Bereits zu Beginn ließen weder Fans noch Team Fragen offen, wer den Sieg an diesem Abend feiern wollte. Schnell setzten sich die Ascherslebener dank starker Defense und erfolgreicher Offensive mit einem 8:0-Lauf in Führung. Die Auszeit von Stades Coach Joan Rallo Fernandez weckte zwar sein Team etwas auf. Doch die Tigers ließen sich nicht beirren und realisierten weiter, in gut ausgespielten Zügen und Highlights wie dem Dunk von Leo Alban (18:9, 7.) ihre Pläne. Mit 27:13 endete das erste Viertel. Ebenso furios begann der zweite Abschnitt. Zwei aufeinanderfolgende Steals von Jonathan Coles brachten einen kleinen 6:1-Lauf (33:14, 13.). Nun bäumte sich Davor Barovic unter dem Korb auf und sammelte die Rebounds, die in Stade kaum den Weg in die Tigertatzen gefunden hatten, während Yannick von Hain sein Wurfhändchen ins Spiel brachte. Gegen Ende des Viertels legte Stade nach, aber Barovic hielt die Gäste weiter in Schach und fügte zum Ende mit Rebound und Korbleger die finalen Punkte der ersten Halbzeit hinzu (52:29).