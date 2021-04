Wer erkennt Betrüger mit Mütze, Sonnenbrille und Maske?

Nur wenige Minuten nach dem Diebstahl bei Lidl entstand dieses Foto in einer Volksbank-Filiale auf dem Tie in Aschersleben.

Aschersleben/Egeln - Die Polizei im Salzlandkreis fahndet mit Fotos nach einem Mann und einer Frau, die verdächtigt werden, mit zwei in Aschersleben und Egeln gestohlenen EC-Karten Geld von den Bankkonten ihrer Opfer abgehoben zu haben. Das Paar soll nach Angaben der Polizei am Montag, 22. Februar 2021, zwei Frauen (66 und 87 Jahre alt) die Portemonnaies gestohlen haben, in denen sich die EC-Karten befanden.

Der erste Diebstahl passierte gegen 9.40 Uhr in einem Lidl-Markt in der Geschwister-Scholl-Straße in Aschersleben, der zweite gegen 13.45 Uhr in einem Discounter in Egeln. Nur wenige Minuten nach den Diebstählen entstanden in einer Filiale der Harzer Volksbank auf dem Tie in Aschersleben sowie in einer Filiale der Salzlandsparkasse in Egeln die Fotos, wo der Mann am Automaten Geld abhebt, während seine Komplizin danebensteht.

Fahndungen nach Kriminellen mit Fotos aus Überwachungskameras sind seit Jahren Alltag für Polizei und Medien. Hintergrund ist Paragraf 131b der Strafprozessordnung (StPO) „Veröffentlichung von Abbildungen des Beschuldigten oder Zeugen“.

Nur wenige Minuten nach dem Diebstahl in einem Discounter in Egeln entstand dieses Foto in einer Filiale der Salzlandsparkasse. Foto: Polizei

Zur Erfolgsquote der Fotofahndungen hatte Oberstaatsanwalt Hauke Roggenbuck aus Halberstadt 2018 erklärt: „Wenn wir 20 Prozent aufklären, dann ist das meines Erachtens ein gewaltiger Schritt. Ohne Fahndung müsste diese Fälle nämlich eingestellt werden.“

Unter diesem Gesichtspunkt wird es spannend, wie viele Hinweise bei der Polizei eingehen werden zu zwei Menschen, die im Grunde nicht zu erkennen sind. Denn die Kriminellen haben ihre Gesichter ja nicht nur mit Mützen und Sonnenbrillen verhüllt, sie tragen wie laut Coronavirus-Eindämmungsverordnung vorgeschrieben auch medizinische Masken. (mz)

Hinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis, Telefon 03471 / 3790, entgegen.