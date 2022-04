Wenn von leerstehenden Gebäuden Gefahr ausgeht, muss der Salzlandkreis handeln, wenn es der Eigentümer nicht tut

An diesem maroden Haus in der Geschwister-Scholl-Straße mussten in den letzten Monaten Sicherungsarbeiten als Ersatzvornahme im Auftrag der Bauaufsicht des Landkreises ausgeführt werden.

Aschersleben/MZ - Der Putz bröckelt, bei Sturm fallen Dachziegel. Nach Frostperioden lösen sich Ziegel von Schornsteinköpfen und gefährden Passanten auf Gehwegen, Autos auf den Straßen oder Terrassen der Nachbarn. So wie an einem rund 30 Jahre leerstehenden Eckhaus an der Geschwister-Scholl-Straße in Aschersleben oder einem ähnlich lange leerstehenden Reihenhaus in der Böcklinger Straße in Cochstedt, bei dem Regen in das Nachbarhaus eindringt und für Schäden sorgt. Dann muss gehandelt werden, um weitere Gefahren, die von den Grundstücken ausgehen, zu minimieren.