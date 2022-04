Wenn sich Mars, Venus, Saturn und Jupiter über Aschersleben mit einer schmalen Mondsichel treffen

Aschersleben/MZ - Es klingt fast schon ein bisschen poetisch: „Der Mond“, sagt Robert Malecha nämlich, „marschiert durchs goldene Tor der Ekliptik.“ So werde ein Bereich bezeichnet im Sternbild Stier. Genau zwischen Aldebaran und den Plejaden. Erwartet wird das Spektakel in der Nacht vom 9. zum 10. Februar. Am Westhimmel. Bis Mitternacht. Eine Wiederholung - wenn auch nicht mehr ganz so großartig - werde es in der Nacht zum 9. März geben, verrät der Chef der Ascherslebener Sternfreunde weiter und kündigt damit einen der astronomischen Höhepunkte für das Jahr 2022 an.