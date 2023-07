Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Freckleben/MZ - „Chorgemeinschaft und Musik sind für uns ein Stück vom Glück.“ So lautet ein Slogan des Männerchors in Freckleben. Und wer Max Berger (23) und Opa Rudi Berger (78) sieht, hat das Gefühl, dass das stimmt. Manche Männerchöre sind in den letzten 30 Jahren verschwunden oder haben sich zusammengeschlossen. Der Männergesangverein Freckleben aber besteht seit 1920. Er ist zwar nicht groß, aber er ist so stimmgewaltig, dass bei Auftritten manche Gäste fragen, ob sie Profis sind.