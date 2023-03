Die Gruppe „Sauberes Aschersleben“, die Teil des Verschönerungsvereins ist, führt erstmals eine Projektwoche an einer Schule durch. Gemeinsam mit Wema-Schülern werden Problemecken in der Stadt auf Vordermann gebracht.

Wema-Schüler und Mitglieder der Gruppe „Sauberes Aschersleben“ räumen in der Stadt auf

Aschersleben/MZ - „Unser Ziel ist es, heute sieben Säcke voll Müll zu sammeln“, sagt Gundel Jahn von der Gruppe „Sauberes Aschersleben“ zu den zwölf Wema-Schülern, die in der Prof.-Dr.-Walter-Friedrich-Straße vor ihr stehen. „Das schaffen wir.“ Die Schüler sind da eher skeptisch. Etwas widerwillig setzen sie sich Richtung Blumenstraße in Bewegung. Dort sollen sie an diesem Tag für Sauberkeit und Ordnung sorgen.