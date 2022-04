Welches Geschirr und Besteck Gastronomen in Aschersleben anbieten

Aschersleben/MZ - An der Gulaschkanone im Gewerbegebiet Staßfurter Höhe wird die Suppe noch wie gewohnt in der Einweg-Plastikschale gereicht, Plastelöffel, - gabeln und -messer liegen bereit. In der Ascherslebener Filiale der Kette Mac Geiz liegen nur einige wenige Packungen Kunststoff-Schalen und Teller sowie einige Plastik-Becker in den Regalen.