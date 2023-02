Nach einem Jahr Förderpause gehen die Arbeiten an Dachstuhl und Dach an der Ascherslebener Stephanikirche weiter. Wie viel Geld jetzt investiert wird.

Die Dacharbeiten an der Stephanikirche in Aschersleben gehen weiter.

Aschersleben/MZ - Schon seit Dezember arbeiteten Gerüstbauer aus Thale daran, den nächsten Bauabschnitt an der Sanierung des Kirchendaches der Stephanikirche in Aschersleben vorzubereiten. Ein Jahr lang war das mehr als 500 Jahre alte Gotteshaus gerüstfrei. Nun wird die Mammutaufgabe der Bauleute am „größten zimmermannstechnischen Bauwerk Mitteldeutschlands nach der Nikolaikirche in Leipzig“, wie Steffen König vom Gemeindekirchenrat weiß, fortgesetzt.