Der Nachterstedter Lothar Püschel hat in der Ascherslebener Kreisbibliothek seine erste eigene Fotoschau eröffnet. An Lost Places hat er surreale Szenen festgehalten.

Aschersleben/MZ - Auf dem antiken Herd stehen verstaubte Töpfe, an der Wäscheleine darüber sind noch die Geschirrtücher zum Trocknen aufgehängt und die Schubladen des Küchenbuffets leicht geöffnet. Dass an der Küche irgendetwas anders ist, nicht stimmt, machen spätestens der von den Wänden bröckelnde Putz und das kaputte Geschirr auf dem Boden deutlich. Es ist ein Lost Place, von denen es in der am Mittwochnachmittag eröffneten neuen Fotoausstellung in der Ascherslebener Kreisbibliothek einige zu sehen gibt.