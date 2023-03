Aschersleben/MZ/kwu - Die neue Website www.schatztruhe-aschersleben.de ist online. Darüber informieren die Kaufmannsgilde und die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. „Aschersleben hat viel zu bieten. Architektonisch, kulturell, landschaftlich – die älteste Stadt Sachsen-Anhalts ist reich an Schätzen. Doch wie das mit Schätzen so ist: Es braucht eine gute Schatzkarte, um sie zu finden“, heißt es in der Mitteilung.

