In Aschersleben wird die Kreuzung Hoymer Chaussee/Ermslebener Straße saniert. Was das Land investiert, welche Bauabschnitte wann geplant sind und wie umgeleitet wird.

Aschersleben/MZ - „Vollsperrung in Aschersleben!“ Eine Schlagzeile, die immer wieder für Aufregung sorgt. Seit ein paar Tagen wird in sozialen Netzwerken auf eine neue Baustelle an einer Ortsdurchfahrt hingewiesen. Ab dem kommenden Montag, 17. März, wird diese für genervte Autofahrer sorgen. Der Landesstraßenbaubetrieb plant auf der L 85 Straßenbauarbeiten. In einer ersten Information unter „Baustellen“ auf der Homepage der Landesstraßenbaubehörde ist von einer Dauer bis zum 28. Mai die Rede.