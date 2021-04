Aschersleben - Traurige Nachrichten: Kimmy, die erste in einem ostdeutschen Zoo geborene Tigerin, ist tot. „Um dem Tier weitere Leiden zu ersparen, hat sich der Zoo Aschersleben in Abstimmung mit dem Tierarzt für eine Einschläferung entschieden“, informierte Matthias Poeschel, Leiter der für den Zoo zuständigen Aschersleber Kulturanstalt, gestern am späten Abend.

Anfang vergangener Woche war das Raubtier operiert worden, um einen Tumor aus seiner Schulter zu entfernen. Bei einer weiteren OP am gestrigen Montag - Kimmy hatte die Naht aufgeleckt - entdeckte der Arzt auf der anderen Schulterseite mehrere abgestorbene Hautpartien. „Da es sich bei Tumorwunde und diesen Hautbereichen um großflächige Veränderungen handelt, musste aus tierärztlicher Sicht eingeräumt werden, dass es kaum Genesungschancen gibt“, bedauert der Aka-Chef. (mz/gin)