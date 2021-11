„Weihnachten im Schuhkarton“ bereits zum vierten Mal in Aschersleben

Aschersleben/MZ - „Ich bin stolz darauf, wie es dieses Jahr gelaufen ist“, sagt Gemeindepädagogin Ulrike Peter über die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Etwa 160 Kartons - gefüllt mit kleinen und großen Geschenken für Kinder und Jugendliche in Osteuropa - seien dieses Jahr in der Sammelstelle im Gemeindezentrum in der Breiten Straße abgeliefert worden.

Das seien zwar weniger als im vergangenen Jahr, aber dafür merke man sehr deutlich, wieviel Mühe sich die Spender gemacht haben und wieviel Liebe in den Päckchen stecke, sagt Peter. Seit 1993 gibt es die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ bereits. Sie wird jährlich organisiert durch das christliche Hilfswerk „Samaritan’s Purse e.V. - Die Barmherzigen Samariter“.

In Aschersleben fand sie in diesem Jahr das vierte Mal statt. In den ersten beiden Jahren hatte Ulrike Peter in ihrem Büro eine Sammelstelle eingerichtet. Spender konnten also bei ihr vorbeikommen und ein Päckchen abgeben. Nach dem Ende des Sammelzeitraums musste sie die Päckchen nach Magdeburg fahren.

Von Aschersleben werden die Pakete nach Berlin und dann den Empfängern zugestellt

Seit dem letzten Jahr dient hingegen das Gemeindezentrum als Abgabestelle, das heißt, sämtliche Päckchen aus Aschersleben und Umgebung laufen hier zusammen und werden schließlich von einer Spedition abgeholt, die die Pakete nach Berlin bringt. Von dort aus gehen sie raus in die Welt, bis sie bei ihren Empfängern landen.

„Die Spende sollte nützlich und schön sein“, erklärt Gemeindepädagogin Peter. Ihr perfektes Päckchen würde einen Tuschkasten, selbst gestrickte Socken, Schokolade und eine duftende Handcreme enthalten, meint sie. Auch das Spielen sollte nicht zu kurz kommen, sagt Peter, auch bei Geschenken für ältere Kinder. Hier seien beispielsweise Tischtennisschläger eine gute Idee.

Es gibt aber auch einige Dinge, die auf keinen Fall eingepackt werden dürfen, wie Schokolade mit Nüssen, Glücksspiele, deutschsprachige Bücher oder getragene Kleidung. Ein kleiner Haufen mit aussortierten Geschenken liegt hinter Ulrike Peter.

Sie sollen anschließend in der Kleiderkammer der Gemeinde bedürftigen Menschen in der Region zur Verfügung gestellt werden. Wichtig sei beim Packen außerdem, dass der Karton in der Sammelstelle noch geöffnet werden kann, um eben sicherzustellen, dass der Inhalt passt.

Das Geschenk ist perfekt, wenn es die eigenen Kinder gern selbst behalten würden

Ein Teil der Spenden stammt auch in diesem Jahr von Schulklassen. Auch das Unternehmen Novelis hat mehrere Pakete beigesteuert. Viele Geschenke würden von Eltern gepackt, die selbst Kinder haben, sagt Ulrike Peter. Dann gelte die Faustregel: Das Geschenk ist perfekt, wenn es der eigene Nachwuchs am liebsten selbst behalten würde.

In der Sammelstelle haben die Menschen aus der Region nicht nur die Möglichkeit, Päckchen abzugeben, sondern auch andere Sach- und Geldspenden. „Aus Gatersleben haben wir eine riesige Tüte mit Mützen bekommen“, so die Gemeindepädagogin. Durch eine größere Geldspende konnte sie in diesem Jahr auch viele Geschenkartikel einkaufen und so im Namen der Gemeinde selbst Pakete packen oder andere Kartons noch etwas auffüllen.

Für dieses Jahr ist die Aktion beendet. Doch schon jetzt kündigt Ulrike Peter an, dass sie nächstes Jahr auf jeden Fall wieder stattfinden wird.