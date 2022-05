Wegen der baldigen Impfpflicht sucht ein Pflegeunternehmen aus Aschersleben neue Mitarbeiter

Aschersleben/Giersleben/MZ - Gleich fünf Stellen hat die Firma Richterpflege GmbH in der letzten Woche bei Facebook öffentlich ausgeschrieben. Dringend werde Verstärkung gesucht, informiert das Unternehmen, das in Aschersleben und Giersleben Einrichtungen zur stationären und ambulanten Altenpflege betreibt. Und gibt als Grund die Impfpflicht in der Pflege an.