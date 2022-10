Lokaler Einzelhandel Was zum ersten langen Einkaufsdonnerstag in Aschersleben geplant ist

Stadt Aschersleben und die Kaufmannsgilde kreieren ein neues Einkaufsangebot in Aschersleben. In Zukunft soll es an jedem ersten Donnerstag im Monat einen langen Einkaufsabend geben. So sehen die Pläne konkret aus.