Was sich hinter einer geheimnisvollen Tür am Ascherslebener Johannisturm verbirgt

Eine Tür hoch oben am Johannisturm: Wozu gibt es sie? Und was findet man dahinter? Zwei Stadtführer klären auf.

Aschersleben/MZ - Wohin führt sie nur, die alte graue Holztür oben am Johannisturm neben der spitzbögigen Durchfahrt? Diese Frage beschäftigt sicher viele Passanten, die an dem im Jahr 1380 errichteten Turm vorbeispazieren. „Da oben steht ein Topf voller Gold!“, witzelt Stadtführer Marvin Knoche und macht damit neugierig, was sich denn nun wirklich dahinter befindet.