Was mit neuen Büchern in der Ascherslebener Bibliothek passiert

In einem für Besucher abgesperrten Bereich der Kreisbibliothek werden neue Medien für die Ausleihe vorbereitet. Wieviel Geld investiert werden konnte.

Aschersleben/MZ - Wer in der Kreisbibliothek des Salzlandkreises nach Türen sucht, die der Öffentlichkeit sonst verborgen sind, der wird im ersten Moment enttäuscht. Eine geheimnisvoll riesig anmutende Brandschutztür führt lediglich in ein schlichtes Büro im früheren Katharinenhospital. Doch der Abschnitt hinter einem kleinen Rolltisch zwischen einem Regal und dem Fenster mit dem Schild „kein Durchgang“ ist viel interessanter. „Das ist eine Art offenes Büro“, sagt Susanne van Treek, die Leiterin der Einrichtung. Hier sind nämlich die Neuanschaffungen der Kreisbibliothek in - vor neugierigen Blicken versteckten - Regalen zu finden.