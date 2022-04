Was Mädchen und Jungen im Kindergarten „St. Michael“ in Aschersleben lernen

Wie die Schutzkleidung aussieht, was im Smoker verdampft - und welcher Honig den Kindern am besten schmeckte.

Aschersleben - Für Mathias Schultz war es eine Premiere. In Schulen hat der Groß Börnecker schon oft alles rund um die Imkerei vorgestellt. In Egeln betreut er sogar eine Arbeitsgemeinschaft, in der bis zu acht Schüler zwei Bienenvölker betreuen. Aber mit Kita-Kindern hatte er es am Mittwochvormittag zum ersten Mal zu tun. Eingeladen hatte ihn die „Fuchsgruppe“ der Christlichen Kindertagesstätte „St. Michael“ in der Ascherslebener Ramdohrstraße.