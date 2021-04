Was erlaubt ist und was nicht

Aschersleben - Viele sind verunsichert: Warum muss man vor manchen Schnelltests die Nase schnauben? Zählt vorm Friseurbesuch doch ein Selbsttest? Können Geimpfte auf Tests verzichten? Die MZ hat nachgefragt:

Wann muss ich vorm Schnelltest die Nase schnauben?

Das hängt vom jeweiligen Test-Kit ab. Entscheidend ist, was in der dazugehörigen Anleitung steht. In Freckleben etwa wird der Abstrich im vorderen Nasenbereich entnommen. Damit die Nase feucht genug und möglicher viruslastiger Schleim vorn dabei ist, muss hier vorm Abstrich geschnaubt werden. Das erklärt Jörg Ziegner, Chef des Arbeiter-Samariter-Bund in Hettstedt, der die Tests für Freckleben bereitstellt.

Kann ich mit einem Selbsttest zum Friseur?

Ja, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen, teilt das Bundesgesundheitsministerium auf MZ-Anfrage mit. Und zwar dann, wenn der Selbsttest unter Aufsicht des jeweiligen Dienstleisters vor Ort durchgeführt wird. Das heißt konkret: Man kann etwa mit einem verpackten Selbsttest zum Friseur gehen und vor der Ladentür unter Kenntnis des Friseurs den Test durchführen. So kann der Dienstleister sicher sein, dass der Test nicht von einer anderen Person stammt. Ist das Ergebnis negativ, kann der Kunde mit einem medizinischen Mundschutz oder FFP2-Maske den Laden betreten. Nur eine Eigenerklärung, dass man zu Hause den Test durchgeführt hat, ist nicht ausreichend. Burghard Grupe von der Handwerkskammer (HWK) Magdeburg sieht hier allerdings ein noch ungeklärtes Problem: Was ist mit Hausbesuchen?

Muss ich für die Fußpflege einen Coronatest machen?

Hier ist wichtig zu wissen, dass es einen Unterschied zwischen Fußpflege und Podologie gibt – auch wenn die Begriffe im Alltag synonym verwendet werden, betont Jana Westram vom Deutschen Verband für Podologie (ZFD) Landesverband Sachsen-Anhalt. Seit dem Podologengesetz von 2002 ist die Berufsbezeichnung „medizinischer Fußpfleger“ geschützt und darf nur noch von Personen benutzt werden, die eine podologische Ausbildung absolviert haben. Podologen sind staatlich anerkannte Therapeuten, die medizinische Tätigkeiten durchführen dürfen und bereits vor der Pandemie nach gesetzlich vorgeschriebenen Hygienerichtlinien gearbeitet haben. Deswegen sind Patienten von Podologiepraxen von der Testpflicht befreit. Das gilt auch für etwa die Logopädie, Physio- und Ergotherapie.

Anders verhält es sich bei den in der Handwerksrolle eingetragenen Fußpflegern, die vor allem pflegende kosmetische Behandlungen an den Füßen durchführen. Kunden müssen hier wie beim Friseur einen negativen Test vorlegen, so Burghard Grupe. Aufgepasst: Kosmetik-Studios, die unmittelbar Dienstleistungen nah am Gesicht durchführen, müssen aktuell komplett geschlossen bleiben. Eine FFP2-Maske oder Vergleichbares ist aktuell in jedem Fall zu tragen.

Sind vollständig Geimpfte von der Testpflicht befreit?

Ja, das verkündete jedenfalls das Land Sachsen-Anhalt am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Diese Ausnahme gilt nicht nur in Geschäften oder beim Friseur, sondern „auch für Menschen, die im Beruf einer regelmäßigen Testpflicht unterliegen.“ Dazu gehören Mitarbeiter in Altenpflegeheimen, Erzieher, Lehr- und Pflegekräfte. Die Befreiung gilt ebenso für vollständig geimpfte Besucher in Pflegeeinrichtungen.