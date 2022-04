Was diese Figuren auf der Herrenbreite in Aschersleben bedeuten

Aschersleben - Wo die „Wächter der Zeit“ auftauchen, das ist meist ungewiss. Immer mit dem Überraschungseffekt im Gepäck. Dabei haben sie schon die halbe Welt gesehen. Machten ihre Aufwartung unter vielen anderen Städten auch in Toronto, Sydney, Venedig, unerlaubterweise in der Nähe der US-Botschaft in Berlin und - eher ebenfalls unangemeldet - bei der Documenta in Kassel. Seit Donnerstag hocken sie zu dritt auf der Herrenbreite in Aschersleben. Nicht zufällig, denn die aus Kunststoff gefertigte Figurengruppe des österreichischen Künstlers Manfred Kielnhofer macht auf eine Premiere aufmerksam.